كريم نيدفيد يقترب من مغادرة الأهلي

اقترب لاعب النادي الأهلي كريم نيدفيد من مغادرة القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وعاد نيدفيد للقلعة الحمراء مرة أخرى، بعد غياب لأكثر من عام، بسبب الإصابة.





وأجرى نيدفيد جراحة في شهر أبريل من العام الماضي 2019، إلا أن اللاعب تعرض لبعض المشاكل بسبب التأهيل الخاطيء ليضطر للخضوع لجراحة أخرى.





ويقترب اللاعب من العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق مرة أخرى، عقب انتهاء فترة التأهيل التي خضع لها مؤخراً.





وتشير مصادر مطلعة داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، المدير اللني للفريق، يدرس جدياً رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.





وأكدت المصادر، أن فايلر ينوي منح اللاعب مزيد من الخبرة والاحتكاك، بالإضافة لتوفير فرص أكتر للعب، قبل العودة مرة أخرى للنادي.



