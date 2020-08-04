تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي، يوم السبت المقبل الثامن من أغسطس، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة برشلونة أمام نابولي، على أرضية ملعب كامب نو.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سان باولو.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ويغيب عن برشلونة أمام نابولي النجم التشيلي أرتورو فيدال بسبب تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس بسبب حصولة على البطاقة الصفراء الثانية.



