موندو ديبورتيفو تكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي، يوم الثامن من أغسطس الجاري، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة برشلونة ونابولي، على أرضية ملعب كامب نو.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان باولو.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، استقر على تشكيلة مباراة نابولي.





وجاءت التشكيلة المحتملة لبرشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا.

خط الوسط: دي يونج، راكيتيتش، روبيرتو.

في الهجوم: جريزمان، ميسي، سواريز.