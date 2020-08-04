مسؤول بالفيفا يدافع عن إنفانتينو

دافع مسؤول بارز بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن جياني إنفانتينو رئيس فيفا بعد توجيه اتهامات جنائية له عقب اجتماعه أكثر من مرة بالمدعي العام السويسري.





وقال الاسدير بيل نائب الأمين العام لفيفا اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو "سيكون أكثر أهمية التعامل أولا مع القضايا القديمة التي تحمل قدرا كبيرا من الشكوك الخطيرة بدلا من النظر إلى جلسة جمعت بين جياني إنفانتينو والمدعي العام".





ولم يستبعد بيل أن تكون الاتهامات الموجهة ضد إنفانتينو جزء من مؤامرة، مضيفا أن "أمور خطيرة حدثت" دون أن يعطي أي أمثلة على ذلك ، وقال في الوقت ذاته "لديك أصدقاء وأعداء".





وبدأت النيابة العامة في سويسرا يوم الخميس الماضي إجراءات جنائية بحق إنفانتينو بشأن إدعاءات حول لقاءات سرية جمعته بالمدعي العام السويسري.





وعقدت اللقاءات بين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر وانفانتينو في عامي 2016 و2017 تزامنا مع تحقيقات النيابة السويسرية بشأن وقائع فساد في فيفا، تتضمن كيفية حصول روسيا وقطر على حق استضافة كأسي العالم 2018 و2022 على الترتيب.





وبحسب البيان ، توصل المدعي الخاص الذي تم تكليفه بالقضية إلى أن "هناك مؤشرات حول وجود تصرف جنائي".





وأضاف البيان أن الاتهامات المحتملة تتضمن استغلال المنصب العام وإفشاء أسرار رسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال.





وطلب المدعي الخاص أيضا من البرلمان السويسري رفع الحصانة عن لاوبر من أجل بدء إجراءات جنائية بحقه.



