"التعب يزول".. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة مع سيارته

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة إستحسان عدد كبير من الجمهور ومتابعي الفنان.

وكتب "فلوكس"، على هذه الصورة الذي ظهر فيها جالسًا أمام سيارته: "ا لتعب يزول... أما الإنجازات فتبقى في الذاكرة".







