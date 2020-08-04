عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:24 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر
احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الاسباني، بعيد ميلاده الـ39، بطريقة خاصة ورسالة مؤثرة.

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": من العمر راحت.. وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكة 39".

يأتي هذا في الوقت الذي يتلقى "آل الشيخ"، العلاج في إحدى مستشفيات نيويورك بعد تدهور حالته الصحية.

وفي وقت سابق، طمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي ألميريا، متابعيه على حالته الصحية.

وكتب "آل الشيخ"، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا أنا بخير والحمد لله".

وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وسافر "آل الشيخ"، إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على حالته أثناء إجراء العملية الجراحية في فبراير الماضي.

ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، ما أدى إلى انتقاله إلى نيويورك بأمريكا وإجراء عدة عمليات جراحيه تحت إشراف فريق طبي أمريكي بأحد مستشفيات نيويورك.

ونقل "آل الشيخ"، إلى غرفة العناية المركزة لمتابعة حالته، ووضعه على جهاز تنفس.

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