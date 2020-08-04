فريق نمساوي يستغنى عن مهاجمه بسبب العقوبات ضد كوريا الشمالية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
أعلن نادي سانت بولتن النمساوي لكرة القدم اليوم الاثنين رحيل مهاجمه الكوري الشمالي باك كوانج ريونج بسبب العقوبات المفروضة على بلاده.

ولم تمدد السلطات النمساوية تأشيرة العمل الخاصة بالمهاجم البالغ من العمر 27 عاما تماشيا مع معايير الاتحاد الأوروبي ضد البرامج النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، بحسب ما قال المتحدث باسم سانت بولتن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وسجل باك 13 هدفا في 58 مباراة منذ انضمامه لسانت بولتن في 2017.

وسبق لباك اللعب في عدة أندية سويسرية من بينها بازل.

وبحسب عقوبات الاتحاد الأوروبي،  والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي  فإنه سيتم ترحيل موظفي كوريا الشمالية العاملين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى بلادهم.

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