فايلر يحدد ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:44 ص
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على الغالبية العظمى من تشكيل الفريق لمواجهة نادي إنبي، في أول ظهور للأهلي في الدوري المصري، بعد التوقف بسبب كارثة كورونا.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 9 أغسطس.

ومن المقرر أن يعتمد فايلر على محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، على أن يقود الدفاع الرباعي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، على معلول، محمد هاني.

وسيدفع فايلر بالثنائي، عمرو السولية وأليو ديانج في وسط الملعب، على أن يتولى محمد مجدي قفشة مركز صانع الألعاب.

وسيتواجد في الجناح الأيمن أحمد الشيخ، والأيسر رمضان صبحي، على أن يقود مروان محسن خط الهجوم.
واستعد الأهلي للمباراة بلقائين وديين، حيث فاز على سموحة 4-0 وعلى الجونة 5-2.

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