رفض دعوى الإمارات ضد المنتخب القطري

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:23 ص
بوابة الفجر
رفضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) دعوى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ضد الاتحادين الآسيوي والقطري للعبة بشأن مشاركة لاعبين اثنين مع منتخب العنابي في المباراة أمام الأبيض الإماراتي في المربع الذهبي لكأس الأمم الآسيوية.

وتقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بدعوى أمام كاس تستند إلى عدم أهلية بسام الراوي والمعز علي في المشاركة مع المنتخب القطري في المباراة أمام المنتخب الإماراتي.

والتقى الفريقان في 29 يناير 2019 في المربع الذهبي لكأس آسيا حيث فاز العنابي بأربعة أهداف دون رد قبل أن يتوج بالبطولة في نهاية المطاف.

وبعد المباراة تقدم اتحاد الكرة الإماراتي باحتجاج أمام لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الآسيوي معتبرا أن مشاركة الراوي والمعز علي مع المنتخب القطري تتعارض مع لوائح كأس الأمم الآسيوية ولوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .

ولكن بعد التحقيقات قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الآسيوي في 15 ابريل 2019 رفض دعوى اتحاد الكرة الإماراتي ، الذي استأنف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد القاري، التي رفضت الدعوى هي الأخرى في 20 مايو 2019.

ولجأ اتحاد الكرة الإماراتي إلى "كاس" بتاريخ 21 يونيو 2019 مستندا إلى أن والدة المعز علي لم تولد في قطر وبالتالي لا يحق للاعب المشاركة مع منتخب العنابي، لكن اتحاد الكرة الإماراتي لم يشكك أمام كاس في أهلية بسام الراوي في تمثيل المنتخب القطري حيث تعرض اللاعب للإيقاف قبل مباراة المربع الذهبي.

وتوصلت كاس إلى أن والدة المعز علي تحمل الجنسيتين القطرية والسودانية ، لكن اللاعب لم يشارك مع أي منتخب أخر باستثناء المنتخب القطري وبالتالي يحق له تمثيل المنتخب العنابي.

أخبار تهمك

كارتيرون يتراجع عن قراره.. الزمالك يوافق على بيع لاعبه

منذ أقل من ساعتين

أزمة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

منذ حوالي 3 ساعات

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 12 ساعة

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يحسم رحيل "كهربا" عن الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يرفض رحيل الوافد الجديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يرد على عرض آرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:27 ص

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

12:22 ص

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:29 م

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

06:20 م

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا