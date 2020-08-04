دجلة يصدم الزمالك بشأن التعاقد مع نجم الفريق

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:13 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب فريق وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفضت إدارة وادي دجلة العرض الشفهي المقدم من الزمالك بقيمة 10 ملايين جنيه، للتعاقد مع محمد عبد العاطي، مع إمكانية إدراك بعض لاعبي الابيض ضمن الصفقة.

وترغب إدارة وادي دجلة، في الحصول على مبلغ 35 مليون جنيه، من أجل الاستغناء عن محمد عبد العاطي، دون إقحام لاعبين ضمن الصفقة.

ويستعد كل الفريقين لعودة الدوري المصري، بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، وذلك بعد خوض 18 لقاء في مسابقة الدوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي دجلة محمد عبد العاطي دجلة الزمالك

أخبار تهمك

نجم برشلونة يرد على عرض آرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يتراجع عن قراره.. الزمالك يوافق على بيع لاعبه

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يرفض رحيل الوافد الجديد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 7 ساعات

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يحسم رحيل "كهربا" عن الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 14 ساعة

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

منذ حوالي 4 ساعات

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 12 ساعة

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 15 ساعة

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يستقر على صفقات يناير

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

وادي دجلة يحدد سعر رحيل نجمه إلى الزمالك

الزمالك يتحرك لحسم كبرى صفقاته الصيفية

صفقة الـ 35 مليون جنيه.. الزمالك في مأزق بسبب خليفة طارق حامد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:27 ص

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

12:22 ص

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:29 م

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

06:20 م

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا