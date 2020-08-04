دجلة يصدم الزمالك بشأن التعاقد مع نجم الفريق

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب فريق وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ورفضت إدارة وادي دجلة العرض الشفهي المقدم من الزمالك بقيمة 10 ملايين جنيه، للتعاقد مع محمد عبد العاطي، مع إمكانية إدراك بعض لاعبي الابيض ضمن الصفقة.





وترغب إدارة وادي دجلة، في الحصول على مبلغ 35 مليون جنيه، من أجل الاستغناء عن محمد عبد العاطي، دون إقحام لاعبين ضمن الصفقة.





ويستعد كل الفريقين لعودة الدوري المصري، بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، وذلك بعد خوض 18 لقاء في مسابقة الدوري.



