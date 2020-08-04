3 صفقات كبرى.. أرتيتا يحدد صفقات آرسنال الصيفية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:41 ص
ارسنال
ارسنال
علي خلاف
حدد ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، 3 لاعبين يرغب في التعاقد معهمؤ خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ويرغب أرتيتا مدرب آرسنال في إضافة عنصر الخبرة إلى الفريق والاعتماد على طريقة لعب 4-3-3 الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز"، أن مسؤولي آرسنال الإنجليزي يستهدفون الإسباني التعاقد مع الثلاثي فيليب كوتينيو وتوماس بارتي وويليان.

وأوضحت الصحيفة أنه بإمكان آرسنال التعاقد مع كوتينيو من صفوف برشلونة على سبيل الإعارة في ظل رغبة البارسا في التخلص من خدمات النجم البرازيلي المعار لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

وتابعت الصحيفة أن بارتي سيحجز مكانه في وسط ميدان المدفعجية على حساب ماتيو جوندوزي الذي خرج من حسابات أرتيتا بسبب سلوكه.

وأتمت الصحيفة أن أرتيتا يرغب في تجديد عقد نجمه بيير إيميريك أوباميانج بتوفير عقد جديد سيحصل بموجبه على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

الجدير بالذكر أن إيميريك أوباميانج، يحصل حاليًا مع آرسنال، على 180 ألف جنيه إسترليني وينتهي عقده الصيف المقبل.

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