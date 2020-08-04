شاهد ظاهرة فلكية تحدث في شهر ذي الحجة (صور)

التقطت عدسة " الفجر " عددًا من الصور لإحدى الظواهر الفلكية، التي تزين السماء خلال شهر أغسطس، حيث يبدأ ظهور بدر شهر ذي الحجة بشكل تدريجي حتى يكتمل مساء الاثنين الثالث أغسطس.





وبدأ بدر القمر في الظهور منذ ليلة أمس وسيستمر حتى الثلاثاء 4 أغسطس، حيث يظهر مكتملًا من 2 إلى 4 أغسطس، ولا يمكن للعين المجردة أن تميز اكتمال قرص القمر بالتمام، وسيكتمل بدرا يوم 3 أغسطس ولكن العين ستراه كما لو كان مكتملا قبل هذا الموعد بيوم وبعد هذا الموعد بيوم أيضًا.





وفي 19 أغسطس، سيولد قمر شهر محرم، فنهاية الشهور العربية وأوائلها أفضل الأوقات لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والمجموعات النجمية.





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اهتم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في مصر وحول العالم بتدوينة المهندس والملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، على موقع التوينات القصيرة تويتر، حول بناة الأهرامات، حيث التقط رواد تويتر آخر جزء من تدوينته والتي تقول أن بناة الأهرامات من الفضائيين.





وأيلون ماسك هو أحد رجال الصناعة البارزين، صاحب شركة للسيارات الكهربائية، والذي ابتكر برنامج الفضاء الموازي لناسا وحاليًا يقوم بتجهيز رحلات للفضاء والقمر، وهو رجل علم من الطراز الأول خبير بعلوم الرياضيات والهندسة والفيزياء وعلوم الفضاء.





ويبدو أن تدوينة ماسك تم اقتطاعها، حيث أن التدوينة كاملة تتهكم على من يدعون أن بناة الأهرامات من الفضائيين، وقد قال تدوينته التي تعبر عن نقد هذه الفرة، ثم تبعها بعدة تدوينات ضمنها مقالات تثبت أن بناة الأهرامات عمال وحرفيين وهم قدماء المصريين.





وقد أتبع أيلون ماسك تدوينته الأولى باختصار وهو "obv" وهي اختصار لكلمة Obviously، والتي تعني "واضح" أو وهي والتي تشابه مثلًا قولنا، "واخد بالك" عندما نتهكم على أمر ما، وقد تلقى أيلون ماسك ردود من عدد من المشاهير على تدوينته علماء ووزراء وغيرهم، وبدأ في الإيضاح أن ما يقوله للتهكم ولكن لا حياة لمن تنادي.



