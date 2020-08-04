اليوم.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 (اعرف موعد ظهورها)

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:12 ص
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
ريم محمود
يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

ومن المقرر أن يوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي، غدًا الأربعاء، على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

وأكدت مصادر بكنترول الثانوية العامة، أن عدد الاوائل من ٤٨ الي ٥٠ طالب وأن الاول علي الثانوية العامة فتاة وولد مشتركين في نفس المركز بمجموع ٤٠٩.٥ درجة. 

يذكر أن الكنترولات قامت بالكشف علي الارقام السرية لكراسات الطلاب  في كل شعب الثلاثة ، و أعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون  للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو  المنازل. 

كما تم تشديد الاجراءات الامنية داخل أو خارج الكنترولات ، لمنع  تسريبات نتائج الطلاب لاي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي ، حيث تم  حظر دخول اي فرد  انتهي عمله بالكنترول حتي اعلان نتيجة رسميا ، ومنع  مصاحبة اى أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية.

وترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020:
- نسبة النجاح 79%؜.
- عدد أوائل الثانوية العامة ٥٠ طالب وطالبة.
- الأولى على الثانوية العامة فتاة من القاهرة.
-الأول حاصل على مجموع ٤٠٩.٥ درجة.
- شعبة الأدبي تتغلب على الأوائل.
- عدد الراسبين هذا العام أقل من الأعوام الماضية.
- اعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء.
- ظهورها في المدارس يوم الخميس المقبل.
- الفتيات يتصدرن قائمة اوائل نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠.
- لا تغير في آلية التظلمات.
- المادة في التظلمات بمبلغ ١٠٠ جنيه.
- فتح باب التظلمات الأحد المقبل.
- نسبة النجاح في المدارس الحكومية أعلي من المدارس الخاصة.

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