أزمة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:08 ص
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
وضعت إصابة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، في مأزق قبل بدء استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك أمام فريق إنبي، الأحد المقبل.

وبعد تعرض ياسر للإصابة في المباراة الودية الأخيرة في مفصل القدم، وتأكد غيابه لمدة 3 أسابيع من المران، خرج من حسابات السويسري أمام إنبي.

بجانب غياب رامي ربيعة قلب دفاع النادي الأهلي، بسبب الإيقاف، وذلك بعد تعرضه للطرد في المباراة السابقة أمام سموحة، قبل توقف النشاط الرياضي.

وأصبح فايلر مجبرًا على اللعب بالثنائي الدفاع أيمن أشرف ومحمود متولي، وبهذا ستصبح دكة البدلاء خاوية من لاعبي بدلاً، بجانب إصابة سعد سمير في وتر أكيلس.

وقام السويسري رينيه فايلر بتوظيف الثنائي محمد هاني وأحمد فتحي في مركز قلب الدفاع خلال المباريات السابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسر ابراهيم انبي الاهلي وانبي ألأهلي

أخبار تهمك

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 13 ساعة

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

منذ ساعة و نصف

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحسم رحيل "كهربا" عن الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يرفض رحيل الوافد الجديد

منذ 41 دقيقة

ليفربول يرصد صفقة عربية

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم برشلونة يرد على عرض آرسنال

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

صدمة جديدة في الأهلي بسبب صخرة الدفاع

رئيس سموحة يعلق على مواجهة الأهلي ويطلب عدالة حكم السوبر

أخبار الأهلي اليوم السبت: بشرى سارة قبل مواجهة الاتحاد.. أزمة بسبب فايلر.. وتوجيه ضربة قوية للزمالك في صفقة جديدة

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:27 ص

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:29 م

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

12:22 ص

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

11:29 م

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا