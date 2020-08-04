أزمة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري

وضعت إصابة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، في مأزق قبل بدء استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك أمام فريق إنبي، الأحد المقبل.





وبعد تعرض ياسر للإصابة في المباراة الودية الأخيرة في مفصل القدم، وتأكد غيابه لمدة 3 أسابيع من المران، خرج من حسابات السويسري أمام إنبي.





بجانب غياب رامي ربيعة قلب دفاع النادي الأهلي، بسبب الإيقاف، وذلك بعد تعرضه للطرد في المباراة السابقة أمام سموحة، قبل توقف النشاط الرياضي.





وأصبح فايلر مجبرًا على اللعب بالثنائي الدفاع أيمن أشرف ومحمود متولي، وبهذا ستصبح دكة البدلاء خاوية من لاعبي بدلاً، بجانب إصابة سعد سمير في وتر أكيلس.





وقام السويسري رينيه فايلر بتوظيف الثنائي محمد هاني وأحمد فتحي في مركز قلب الدفاع خلال المباريات السابقة.