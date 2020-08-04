فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:43 ص
الفنانة السورية أمل عرفة
الفنانة السورية أمل عرفة
الفجر الفني
أُصيبت الفنانة السورية أمل عرفة، بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، حيث نشرت منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله عن إصابتها.

وكتبت أمل: "خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير".

وأضافت: "بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمتعوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة .. شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان".

تابعت عرفة: "الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا ع الكبار بالعمر، انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار".

فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا
فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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