ليفربول يرصد صفقة عربية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:44 ص
ليفربول
ليفربول
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي ارتبط مؤخرًا بالحصول على خدمات أحد نجوم منتخب الجزائر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية نقلاً عن مصادر إسبانية أن ليفربول تقدم بعرض أولي يبلغ قدره 9 ملايين جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع عيسى ماندي نجم دفاع ريال بيتيس الإسباني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال بيتيس طلب من ليفربول زيادة العرض بمقدار 1.8 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يصر على التعاقد مع مدافع محوري بعد بيع ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي ويرى أن النجم الجزائري يعتبر بديلا مثاليا بما أنه متعدد الاستخدامات ويمكنه اللعب في أي مكان في الخط الخلفي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ماندي البالغ من العمر 28 عامًا تبلغ 30 مليون يورو إلا أن ريال بيتيس على استعداد لقبول عرض مخفض لبيع نجمه الجزائري بما أنه في الموسم الأخير من عقده مع النادي الإسباني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول عيسى ماندي صفقات ليفربول ريال بييتس

أخبار تهمك

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعة الا ربع

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

منذ ساعة و نصف

فايلر يحسم رحيل "كهربا" عن الأهلي

منذ ساعة

ليفربول يرصد صفقة عربية

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 10 ساعة

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

برشلونة يرفض رحيل الوافد الجديد

منذ 40 دقيقة

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 13 ساعة

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 13 ساعة

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يرد على عرض آرسنال

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

موهبة لاس بالماس تشعل الصراع بين ريال مدريد وأرسنال

صدمة لـ "ريال مدريد وبرشلونة".. ليفربول يرصد 74 مليون جنيه إسترليني لضم نجم نابولي

بـ 250 مليون إسترليني.. ليفربول يستعد لخطف صفقة ريال مدريد الذهبية

نجم ليفربول مطلوب في الدوري الروسي

نجم منتخب الجزائر مطلوب في ليفربول

ليفربول يرصد صفقة عربية جديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:27 ص

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

12:22 ص

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:29 م

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

11:29 م

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا