الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





واستقر مسؤولو جهاز الكرة بنادى الزمالك على تأجيل المفاوضات مع حسام حسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، لنهاية الموسم الحالى.





وقرر الزمالك إيقاف المفاوضات مع مهاجم سموحة، بعد ظهور بصمات الثنائى أسامة فيصل، وحسام أشرف، بشكل مميز فى التدريبات والمباريات الودية استعدادًا لاستئناف الدورى المصرى، وأيضا مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا.





وأوضحت المصادر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استقر على تأجيل فكرة ضم رأس حربة جديد، من أجل الحكم على مستوى الثنائى فيصل وأشرف، وتقييم مستواهم الفنى حتى نهاية الموسم الحالى.