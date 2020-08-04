ميسي يتفوق على بيانيتش وكريستيانو في سباق خاص

تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، على رأس مسجلي الأهداف من الركلات الحرة، خلال الدوريات الخمس الكبرى.





وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي سجل 33 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة، بنجاح تهديفي بلغت نسبته 9.6%، ليصبح أفضل مسجل للأهداف من الركلات الحرة منذ موسم 2011-2012.





وجاء في المركز الثاني، النجم البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس الحالي وروما السابق، برصيد 16 هدفًا، بنسبة 11.9%.





فيما جاء في المركز الثالث، التركي هاكان كالهانوجلو، لاعب ميلان الحالي وباير ليفركوزن السابق، برصيد 14 هدفًا، بنسبة 9.9%.





وجاء في المركز الرابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، برصيد 14 هدفًا، بمعدل 5.4%.





وجاء الإيطالي أندريا بيرلو في المركز الخامس، برصيد 12 هدفًا، بمعدل 10.3%.



