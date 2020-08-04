شاهد.. جامعة القاهرة: استقبلنا الطلاب العائدين من الخارج بـ"الشيكولاتة"

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم استقبلوا نحو 3 آلاف موااطن مصري عائد من الخارج بالمدينة الجامعية، معقبا: "استقبلناهم بشكل يليق بهم وبمصر".





وأشار "الخشت"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أنه كان حريص على توفير كل ما يحتاجونه المصريين العائدين من الخارج، مضيفا: "أخبرت زمايلي لازم نرحب بهم ونقدم ليهم مشروبات، وشيكولاتة.. دول مواطنين مصريين وتعبوا".





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه وفروا شاشات تليفزيون في كل غرف المدينة الجامعية، فضلا عن توفير خطوط محمول مجانا، ومضاعفة عدد الوجبات من وجبتين إلى 4 وجبات، معقبا: "قولتلهم وجبتين مش كرم مصر".



