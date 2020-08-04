شاهد.. جامعة القاهرة: استقبلنا الطلاب العائدين من الخارج بـ"الشيكولاتة"

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:05 ص
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم استقبلوا نحو 3 آلاف موااطن مصري عائد من الخارج بالمدينة الجامعية، معقبا: "استقبلناهم بشكل يليق بهم وبمصر".

وأشار "الخشت"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أنه كان حريص على توفير كل ما يحتاجونه المصريين العائدين من الخارج، مضيفا: "أخبرت زمايلي لازم نرحب بهم ونقدم ليهم مشروبات، وشيكولاتة.. دول مواطنين مصريين وتعبوا".

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه وفروا شاشات تليفزيون في كل غرف المدينة الجامعية، فضلا عن توفير خطوط محمول مجانا، ومضاعفة عدد الوجبات من وجبتين إلى 4 وجبات، معقبا: "قولتلهم وجبتين مش كرم مصر".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس ، الاثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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