رئيس جامعة القاهرة: العام الجامعي الحالي كان من أصعب السنوات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن العام الجامعي الحالي كان من أصعب السنوات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، لأنها تجربة جديدة علي البشرية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة كانت سباقة في وضع خطتها لمواجهة الفيروس منذ شهر ديسمبر وقبل إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا جائحة، واتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية بشكل استباقي داخل كلياتها وفي داخل مستشفيات قصر العيني وجميع المستشفيات التابعة للجامعة، وتم إصدار دليل توعوي منذ يناير ٢٠٢٠ تم توزيعه علي كل الكليات، إلى جانب عقد العديد من الندوات واللقاءات للتوعية بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف "الخشت"، خلال حواره في برنامج الموجهة المذاع على قناة "إكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن إدارة الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لسرعة التحول الإلكتروني بشكل مبكر، والذي كان سبق وتم العمل عليه منذ أغسطس ٢٠١٧، عندما تحولت الجامعة لنظام التعليم المدمج، وذلك في إطار تحولها إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث، مشيرًا إلى قيام جامعة القاهرة برفع 6 آلاف مقرر على منصة الجامعة وعلى منصات الكليات لمواكبة عمليات التحول الالكتروني السريع.



