جامعة القاهرة: تقدمنا 34 مركزًا في التصنيف العالمي
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:30 ص
أية حمروشي
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقدمت 34 مركزا هذا العام في تصنيف ليدن الهولندي على مستوى 30 ألف جامعة عالمية، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 1% على مستوى جامعات العالم، مؤكدا أن هذا التقدم يمثل قفزة كبيرة خاصة وأن تصنيف ليدن يعتمد على قواعد بيانات البحث العلمي العالمية المعتمدة.
وأوضح "الخشت"، خلال حواره في برنامج المواجهة المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن جامعة القاهرة حققت تقدما غير مسبوق وقفزات كبيرة في العديد من التصنيفات العالمية خلال عامين ونصف مثل تصنيف شنغهاي الصيني، وتايمز الإنجليزي، وUs news الأمريكي، لافتا إلى أن ذلك جاء نتيجة وضع رؤية وخطة محددة لدعم قطاع البحث العلمي والنشر الدولي والتعليم في الجامعة، والعمل عليها مباشرة من خلال العديد من الإجراءات التي من أهمها دعم النشر الدولي من خلال توفير معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة، وتقديم الدعم المادي مثل زيادة مكافآت النشر الدولي بنسبة 100%، وعمل أول منصة للمشروعات البحثية والبحث العلمي، وإصدار أول مجلة دولية للعلوم الإنسانية.
في سياق منفصل، قال الخشت، إن الجامعة حققت نجاحا كبيرا في كل من التعليم عن بعد والأبحاث العلمية للطلاب عن بعد بالتزامن مع جائحة كورونا، نتيجة الثقافة والتجربة التي كانت موجودة لدى جامعة القاهرة والتي يسرت تعميمها، موضحا أن الجامعة اتبعت طريقة الثواب والجزاء، من خلال مساءلة من يتخلف عن رفع المواد إلكترونيا وفق مواصفات الكتاب الإلكتروني، وفي نفس الوقت تم تخصيص مكافآت إلى الأستاذ الجامعي الذي يقوم برفع مقرره الدراسي إلكترونيًا وتدريسه وإعلان نتيجته، لافتا إلى أنه تم رفع 6 آلاف مقرر دراسي خلال 3 أسابيع.
وأكد "الخشت"، خلال نفس اللقاء، أن جامعة القاهرة كانت على أتم الاستعداد لاستقبال نظام التعليم عن بعد، موضحا أن الجامعة كانت بالفعل قد دعمت هذا النظام بكل قوة، مما جعل تطبيقه أمرا متاحا.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى استمرار جهود الجامعة في تحسين أدائها في هذا النطاق من خلال العديد من الإجراءات، منها إيجاد منصة تعليم ذكي ومنصة امتحانات خاصة بالجامعة على أعلى مستوى مع جهات عالمية، بالإضافة إلى استمرار دعم البنية التحتية بمزيد من الأجهزة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا