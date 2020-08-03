تقارير.. نجم إنتر ميلان يقترب من الرحيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن هناك تطورات مفاجئة بشأن مستقبل السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي والذي تسعى العديد من الأندية الأوروبية لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن سكرينيار لن يكون ضمن مشروع أنطونيو كونتي في إنتر ميلان في الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة إنتر ميلان أرسلت رسالة واضحة للنجم السلوفاكي داخلياً بأنه خارج حسابات كونتي في الموسم المقبل ولذلك يهدف النادي لبيعه في الصيف الحالي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع سكرينيار على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بينما يسعى إنتر ميلان للتعاقد مع ماراش كومبولا نجم دفاع هيلاس فيرونا من أجل تعويض رحيل سكرينيار.



