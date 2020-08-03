نجم الأهلي السابق يروي ذكرياته مع مباراة ريال مدريد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
كشف عادل مصطفى لاعب النادي الأهلي السابق، عن ذكريات  الفوز الذي حققه المارد الأحمر  على ريال مدريد خلال المباراة التي جمعت بينهما عام 2001 وحقق فيها الفريق الأحمر الفوز بهدف دون رد.

وقال عادل مصطفى في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "جوزيه لم يرّ زين الدين زيدان أو لويس فيجو كأفضل وأخطر اللاعبين في ريال مدريد وقتها، ولم يكن في الحسبان تحقيق الفوز عليهم، و كنا نريد تقديم أداء جيد لا أكثر ولم نفكر في الفوز عليهم".

وأضاف: "قبل المباراة بيوم كان صنداي معي في الغرفة بالفندق، فقلت له تخيل أننا سنفوز بهدف نظيف وأنت من سيسجل الهدف، فقال لي هل أنت مجنون؟، أكدت له أن لدي احساس بذلك، وخلال المباراة بدأت بديلًا، ثم طالبني مانويل جوزيه بالاستعداد للنزول، وسألني من هو أفضل لاعب في ريال مدريد؟ قلت له هناك زيدان وفيجو وراؤول".

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 4 ساعات

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

منذ أقل من ساعة

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

وادي دجلة يصدم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

في زمن الكورونا.. طريقة جديدة لمناولة المصلين في كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

منذ ساعة

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 11 ساعة

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 14 ساعة

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يرد على عرض آرسنال

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و23 حالة وفاة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 9 ساعات

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:29 م

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:29 م

نجم برشلونة يرد على عرض آرسنال

11:01 م

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

06:20 م

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا