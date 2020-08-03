نجم الأهلي السابق يروي ذكرياته مع مباراة ريال مدريد

كشف عادل مصطفى لاعب النادي الأهلي السابق، عن ذكريات الفوز الذي حققه المارد الأحمر على ريال مدريد خلال المباراة التي جمعت بينهما عام 2001 وحقق فيها الفريق الأحمر الفوز بهدف دون رد.





وقال عادل مصطفى في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "جوزيه لم يرّ زين الدين زيدان أو لويس فيجو كأفضل وأخطر اللاعبين في ريال مدريد وقتها، ولم يكن في الحسبان تحقيق الفوز عليهم، و كنا نريد تقديم أداء جيد لا أكثر ولم نفكر في الفوز عليهم".



