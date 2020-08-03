نشرة حوادث الفجر: النائب العام يباشر التحقيق في واقعة مقتل عروس الدقهلية

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





النائب العام يباشر التحقيق في واقعة مقتل عروس الدقهلية

باشرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام التحقيقات في واقعة وفاة «رضا محمود» بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

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ارتفاع ضحايا "ميكروباص الموت" بالمريوطية لـ9 أشخاص

إنتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة جديدة لضحايا حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية أمس الأحد، ليبلغ عدد الضحايا 9 أشخاص.