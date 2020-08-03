نشرة حوادث الفجر: النائب العام يباشر التحقيق في واقعة مقتل عروس الدقهلية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:41 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

النائب العام يباشر التحقيق في واقعة مقتل عروس الدقهلية
باشرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام التحقيقات في واقعة وفاة «رضا محمود» بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ارتفاع ضحايا "ميكروباص الموت" بالمريوطية لـ9 أشخاص
إنتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة جديدة لضحايا حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية أمس الأحد، ليبلغ عدد الضحايا 9 أشخاص. 
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أراضي ووحدات سكنية".. سمسار ينصب على المواطنين في مليون و250 ألف جنيه بسوهاج
تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص؛ لنصبه واحتياله على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مساعدتهم في الحصول على أراضي ووحدات سكنية، بسوهاج. 
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

زعم منح صفات وعضويات دبلوماسية".. ضبط نصاب احتال على المواطنين بالقاهرة
تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله العديد من الصفات للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بمحافظة القاهرة. 
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

اختلفوا على فلوس المخدرات".. ضبط 4 أشخاص لاختطافهم آخر
نجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص لخلافات بينهم حول تجارة المواد المخدرة. 
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

بعد تعرضها للتحرش.. ريهام سعيد تتخذ إجراءات قانونية
قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، إن الإعلامية ريهام سعيد، حررت محضرًا قيد برقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري مارينا، على خلفية واقعة تحرش  مجموعه من الشباب بها ومحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها. 
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

ضبط شخص وبحوزته 11 بندقية خرطوش بدون ترخيص في البحيرة
نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميكروباص الموت عروس سوهاج حوادث النيابة العامة النصب النائب العام الفجر الدقهلية

أخبار تهمك

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 11 ساعة

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

وادي دجلة يصدم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 9 ساعات

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

في زمن الكورونا.. طريقة جديدة لمناولة المصلين في كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

منذ ساعة

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و23 حالة وفاة

منذ ساعة و 19 دقيقة

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 4 ساعات

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يرد على عرض آرسنال

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

سطو مسلح على مزرعة دواجن في الزقازيق

نشرة حوادث "الفجر": سقوط 3 من تجار العملة.. وورشة لـ"العربي للقضاء الإداري"

نشرة حوادث "الفجر": مدرس يهتك عرض طفلة.. وتجديد حبس أشهر "شيميل"

نشرة حوادث الفجر: التفاصيل الكاملة لواقعة تعذيب الطفلة "ساجدة" على يد والدتها

نشرة حوادث "الفجر".. التحقيق في ادعاء اغتصاب امرأة ببقعة زراعية بالبحيرة

نشرة حوادث الفجر.. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة ادعاء خطف "سناء سيف"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:29 م

"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:29 م

نجم برشلونة يرد على عرض آرسنال

11:01 م

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

06:20 م

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا