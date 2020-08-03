بوسي شلبي لـ"نادين نجيم": "اطلبلي جوزك"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:58 م
نادين نجيم
نادين نجيم
شيماء حسن
فاجأت الإعلامية بوسي شلبي الفنانة اللبنانية نادين نجيم بطلب غريب عندما طلبت منها الاتصال بزوجها، وهو ما تسبب في دخول نادين في نوبة بكاء. 

وقالت بوسي خلال تقديم برنامجها "أحلى النجوم" المذاع على فضائية "المحور": "عايزين نفاجأ جوزك ونشوفه هيرد عليكي ازاي".

وتبادل الزوجان كلمات الغرام أثناء اللقاء، وإهداء الأغاني لبعضهما، ودخلت نادين في نوبة بكاء بعد أن أهدى لها زوجها أغنية "الحب المستحيل" لكاظم الساهر.

وفي سياق منفصل تغزلت نادين نجيم في الفنانة الراحلة سعاد حسني، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تقوم بعمل استعراضي على غرار ما قدمته سعاد حسني ونجمة الفوازير شريهان.

وقالت "نفسي أعمل فوتو سيشن بنفس حركات سعاد حسني، هي باربي مصر، وأيقونة الجمال واللطافة والنعومة في العالم العربي".

وكانت وجهت التحية إلى المطربة شيرين عبد الوهاب لأدائها تتر آخر أعمالها الذي عرض في السباق الرمضاني قبل الماضي " يا بتفكر يا بتحس" من مسلسل "خمسة ونص".

وقالت نادين "كانت إضافة قوية وصوتها حلى التتر"، مشيرًا إلى أن أغنية التتر تحمل الكثير من الرسائل وكانت سبب كبير في نجاح المسلسل وتصدره للمشاهدة في مصر.

وأوضحت أن المسلسل حمل الكثير من الرسائل، وناقش الكثير من قضايا فساد الأدوية في المجتمع اللبناني، وما المطلوب من النائب البرلماني، ومناقشة قضايا عنف المرأة وغيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.

وكانت نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام" عايدت فيها الجمهور بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وظهرت في الصور الى جانب طفليها هافن وجوفاني، فيما علقت قائلة: "كل عام وأنتم بخير.. معايدة من القلب مني ومن هاڤن وجوڤاني".

يذكر أن نادين نسيب،نشرت مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور لها، ظهرت فيها مع أطفالها، وعلقت قائلة"حبي الحقيقي الأبدي سلاحي وقوتي".

كانت آخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل "خمسة ونصف"، عرض فى شهر رمضان الماضى،و من بطولة والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

مسلسل “خمسة ونص” يشارك فيه إلى جانب قصي، نادين ومعتصم نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل فتغنيها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

انتقدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أزمة الدولار والأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان. وعلقت نادين عبر حسابها الخاص بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر: "يا ريتكم أخدتو ٢٠٪ من حساباتنا ولا عملته كل هل عذاب فينا ! Haircut in a smart way !.

وأضافت: الدولار طلوع ما في كهرباء والليرة بتسوى صارت قشرة بصلة بتصرف الشك الدولار بياخدو منك ٦٠% من قيمته هيدا اسمه indirect haircut ! شكرًا لكم البلد أفلس وبعد يلي جايي اتعس".

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