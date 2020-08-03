آرسنال يخطط لضم ثنائي الدوري الإسباني ونجم البريميرليج

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، عن طلباته لإدارة الجانرز خلال المريكاتو الصيفي الجاري، وضمت طلباته 3 لاعبين يرغب في التعاقد معهم، في محاولة لوضع بصمته على القائمة التي ورثها من المدرب السابق للمدفعجية أوناي إيمري.

ويرغب مدرب آرسنال في إضافة عنصر الخبرة إلى الفريق والاعتماد على طريقة لعب 4-3-3 الموسم المقبل، وبحسب صحيفة "ذا تايمز"، يستهدف الإسباني التعاقد مع الثلاثي فيليب كوتينيو وتوماس بارتي وويليان.

ويفكر آرسنال في التعاقد مع كوتينيو من صفوف برشلونة على سبيل الإعارة في ظل رغبة البارسا في التخلص من خدمات النجم البرازيلي المعار لصفوف بايرن ميونخ، بالإضافة إلى بارتي فسيحجز مكانه في وسط ميدان المدفعجية على حساب ماتيو جوندوزي الذي خرج من حسابات أرتيتا بسبب سلوكه.

ومن ناحية أخرى يفكر ارتيتا في ضم لويليان لاعب تشيلسي ينتهي تعاقده مع فريقه  عقب مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، وفي حال لم يجدد للبلوز، فسيدخل آرسنال على خط المفاوضات معه.

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