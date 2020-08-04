أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020.. سعر المعدن الأصفر بعد عيد الأضحى المبارك

استهلت أسعار الذهب المحلى تعاملات اليوم الثلاثاء، على استقرار بعد أن ارتفع أمس بنحو 7 جنيهات بعد تعاملات متقلبة، مع استمرار تخطي عيار 24 سعر الألف جنيه، وارجع الخبراء أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم هو إرتفاع سعره عالميا ، وذلك بشكل مفاجيء بسبب مخاوف فيرس كورونا والإقبال علي شراء الذهب كوسيلة مضمونة للإستثمار والتجارة الأمنة ، ومن الأسباب التي أدت الي ارتفاع سعر الذهب اليوم أيضاً هو انخفاض أسعار الدولار العالمية نتيجة للتأثير الاقتصادي والسياسي ، بالإضافة الي زيادة الطلب على الذهب عيار 21 و24 في المناسبات والأعياد مع زيادة نسبة الأفراح ، وانكماش الاقتصاد العالمي والذي كان بسبب فيروس كورونا ولجوء الدول الكبرى أيضاً إلى الذهب كملاذ آمن.









وتسبب تراجع أسعار الفائدة باللبنوك العالمية في ارتفاع أسعار الذهب حيث بدأ المستثمرون في سحب أموالهم من البنوك وتوجيهها نحو شراء الذهب ، بالإضافة الي لجوء الدول الكبرى إلى الذهب كوسيلة لمواجهة التضخم وانخفاض سعر العملة.













وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 753 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 879 جنيه





وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1005 جنيه ، وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 7032جنيه.









أسعار الذهب العالمي:



