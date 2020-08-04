أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020.. سعر المعدن الأصفر بعد عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
استهلت أسعار الذهب المحلى تعاملات اليوم الثلاثاء، على استقرار بعد أن ارتفع أمس بنحو 7 جنيهات بعد تعاملات متقلبة، مع استمرار تخطي عيار 24 سعر الألف جنيه، وارجع الخبراء أسباب  ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم هو إرتفاع سعره عالميا ، وذلك بشكل مفاجيء بسبب مخاوف فيرس كورونا والإقبال علي شراء الذهب كوسيلة مضمونة للإستثمار والتجارة الأمنة ، ومن الأسباب التي أدت الي ارتفاع سعر الذهب اليوم أيضاً هو انخفاض أسعار الدولار العالمية نتيجة للتأثير الاقتصادي والسياسي ، بالإضافة الي زيادة الطلب على الذهب عيار 21 و24 في المناسبات والأعياد مع زيادة نسبة الأفراح ، وانكماش الاقتصاد العالمي والذي كان بسبب فيروس كورونا ولجوء الدول الكبرى أيضاً إلى الذهب كملاذ آمن.


وتسبب تراجع أسعار الفائدة باللبنوك العالمية  في ارتفاع أسعار الذهب  حيث بدأ المستثمرون في سحب أموالهم من البنوك وتوجيهها نحو شراء الذهب ، بالإضافة الي  لجوء الدول الكبرى إلى الذهب  كوسيلة لمواجهة التضخم وانخفاض سعر العملة.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 753 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 879 جنيه

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1005 جنيه  ، وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 7032جنيه.


أسعار الذهب العالمي:

عادت أسعار الذهب لتسجيل المستويات التاريخية الجديدة في نهاية التعاملات أمس الإثنين، مع تزايد المخاوف حيال تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصادات، قبل أن يتراجع دون هذه القمة التاريخية في وقت لاحق مع قوة الدولار لكنه عاود الصعود مجددا.

وتستمر حالات الإصابة الجديدة بالوباء في الارتقاع داخل الولايات المتحدة وفي كافة أنحاء العالم لتقترب من 18 مليون حالة عالمياً.


وساهمت الزيادة في إصابات الفيروس بالإضافة للتوترات الأمريكية الصينية في إحباط آمال التعافي الاقتصادي السريع، ما دفع المستثمرون نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

لكن مع ذلك جاءت المكاسب محدودة مع تعافٍ ملحوظ في قيمة العملة الأمريكية.

 

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، في حين انخفض الإنفاق على البناء للشهر الرابع على التوالي..

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر  بنحو 0.4 بالمائة  ليصل إلى 1986.30 دولار للأوقية.

وفي وقت مبكر من التداولات، قفز سعر المعدن الأصفر إلى 2009.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس عند 1975.76 دولار للأوقية.

 

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 93.775.

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