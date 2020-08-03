في زمن الكورونا.. طريقة جديدة لمناولة المصلين في كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

استخدم كهنة كنيسة القديسة العذراء مريم في منطقة محرم بك بالإسكندرية طريقة جديدة لمناولة المصلين في زمن إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والمعرف بكوفيد ١٩.





وحرص كهنة الكنيسة خلال إقامة صلاة القداس الإلهي صباح اليوم الإثنين، بمناولة كل مصلي وهو في مكان جلوسة، حيث قام الكهنة بالذهاب إلى كل مصلي لمناولته مستخدمًا وضع الجسد وهي قطعة من الخبز تعتبر في العقيدة المسيحية هي تشير الي جسد السيد المسيح الذي صنعها في العشاء الرباني في الفصح بحسب انجيل مرقس: وَبَارَكَ وَكَسَّرَ، وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ: «خُذُوا كُلُوا، هذَا هُوَ جَسَدِي»." (مر 14: 22)، داخل كأس صغير يحمله في يده، ثم ناولهم بعد ذلك الدم بالماستير، منعًا للتزاحهم وحرصًا علي السلامة العامة لمحاربة إنتشار الفيروس بين المصلين.





فيما أوضح مصدر كنسي في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن طريقة التناول التي تمت في هذه الكنيسة هي عادة قديمة يتم استخدامها في حالة وجود زحام شديد.





ويشار إلى أن كنيسة القديسة العذراء مريم بمحرم بك تتبع لايبارشيات الاسكندرية وهي تخضع لرئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية مباشر.





ويعد إقامة هذا القداس هو أول صلاة تقام عقب قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بفتح كنائس القاهرة والإسكندرية تدريجيًا الذي بدأ من اليوم ولمدة أسبوعين.





عودة فتح الكنائس