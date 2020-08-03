وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم زيادة الاقتراض فى الربع الثالث

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر

 قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إنها تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام، إذ تتوقع أن تتواصل حاجة الحكومة إلى الإنفاق بشكل كبير في سبيل تقليل أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

خصص الكونجرس بالفعل حوالي ثلاثة تريليونات دولار حتى الآن لمساعدات مرتبطة بفيروس كورونا. والجمهوريون والديمقراطيون في خلافات حاليا بشأن حزمة مساعدات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، وذلك بعد تخطي موعد نهائي لتمديد مساعدات لعشرات الملايين من الأمريكيين العاطلين.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن تقديراتها ”تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بقيمة تريليون دولار تحسبا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد-19“.

وقال مسؤولون كبار بوزارة الخزانة للصحفيين إن التقديرات مبدئية نظرا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.

كانت الخزانة الأمريكية اقترضت 2.753 تريليون دولار من خلال أسواق الدين في الفترة من أبريل  إلى يونيو حزيران، وهو ما يفوق أي ربع سنة آخر ويزيد عن أعلى مستوى اقتراض لسنة مالية كاملة مسجل سابقا عند 1.8 تريليون دولار في 2009. وأنهت الفترة وهي لا تزال لديها سيولة بقيمة 1.722 تريليون دولار.

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