سام مرسي يفوز بجائزة لاعب الموسم فى ويجان

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:18 م
سام مرسي
سام مرسي
علي ماهر حلمى


أعلن نادى ويجان الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر فوز لاعب منتخبنا الوطني سام مرسي المحترف ضمن صفوف الفريق بجائزة لاعب الموسم.

واستطاع سام أن يتألق بقوة هذا الموسم مع فريقه ويجان حيث قاد النادى للبقاء رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب " بعد أن عانى كثيرا بالبطولة الإنجليزية.

يذكر أن مرسي قد لعب فى صفوف منتخب مصر مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ببطولة كأس العالم روسيا 2018 حيث شارك أمام منتخب أوروجواي بالجولة الأولي لدور المجموعات من عمر البطولة.

وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية أن اللاعب الدولي المصري قد تلقي العديد من العروض من أندية فى الشامبيون شيب والبريميرليج بعد أن تألق بقوة مع فريقه ويجان هذا الموسم.

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