السد يعبر عقبة الأهلي في الدوري القطري

حقق السد فوزًا صعبًا على الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدولة التاسعة عشر من دوري نجوم قطر.





وعلى ملعب الجنوب سجل حسن خالد الهيدوس هدف الفوز للسد في الدقيقة 43.





الفوز رفع رصيد السد إلى 38 نقطة في المركز الثالث بفارق ثمان نقاط خلف الدحيل المتصدر وأربع نقاط خلف الريان الوصيف.





وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، تقدم كايكي مورينو رودريجز بهدف لقطر في الدقيقة 52 ثم أدرك فهد خلفان النوبي التعادل لأم صلال من ضربة جزاء في الدقيقة 72.





ورفع قطر رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع مقابل 16 نقطة لأم صلال في المركز العاشر.



