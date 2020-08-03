وائل الإبراشي يعطي نجوى إبراهيم 50 جنيه.. تعرف على السبب

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استضاف الإعلامي وائل الإبراشي الإعلامية نجوى إبراهيم في حلقة خاصة من برنامجه" التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية.



وقام وائل الإبراشي بإعطاء نجوى إبراهيم عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهي تقدر ب50 جنيه.



وسألت "إبراهيم" الإعلامي وائل الإبراشي عن ما يمتلكه من مال أثناء وقوفه بالبرنامج الآن فرد قائلا: "3000 جنيه"فردت عليه قائله: "وبتديني 50 جنيه".



ومزح وائل الإبراشي مع نجوى إبراهيم قائلا أن جميع طاقم عمل البرنامج يريدون عيدية كنجوى إبراهيم.