مفاجأة.. تغريدة إيلون ماسك بشأن الأهرامات "ساخرة" وتم فهمها بشكل خاطئ

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:05 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
اهتم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في مصر وحول العالم بتدوينة المهندس والملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، على موقع التوينات القصيرة تويتر، حول بناة الأهرامات، حيث التقط رواد تويتر آخر جزء من تدوينته والتي تقول أن بناة الأهرامات من الفضائيين.

وأيلون ماسك هو أحد رجال الصناعة البارزين، صاحب شركة للسيارات الكهربائية، والذي ابتكر برنامج الفضاء الموازي لناسا وحاليًا يقوم بتجهيز رحلات للفضاء والقمر، وهو رجل علم من الطراز الأول خبير بعلوم الرياضيات والهندسة والفيزياء وعلوم الفضاء.

ويبدو أن تدوينة ماسك تم اقتطاعها، حيث أن التدوينة كاملة تتهكم على من يدعون أن بناة الأهرامات من الفضائيين، وقد قال تدوينته التي تعبر عن نقد هذه الفرة، ثم تبعها بعدة تدوينات ضمنها مقالات تثبت أن بناة الأهرامات عمال وحرفيين وهم قدماء المصريين.

وقد أتبع أيلون ماسك تدوينته الأولى باختصار وهو "obv" وهي اختصار لكلمة Obviously، والتي تعني "واضح" أو وهي والتي تشابه مثلًا قولنا، "واخد بالك" عندما نتهكم على أمر ما، وقد تلقى أيلون ماسك ردود من عدد من المشاهير على تدوينته علماء ووزراء وغيرهم، وبدأ في الإيضاح أن ما يقوله للتهكم ولكن لا حياة لمن تنادي.

وقد تلقت عدد كبير من الصحف الخبر من المصادر التي قامت بالرد على أيلون، وانتشر الأمر على أن الرجل ينسب بناء الأهرامات للفضائيين، وبدأ تحدث حالة من الردود المتتالية، والتي بنيت كلها في الأساس على فهم خاطئ لتدوينته الأولى، والتي كان يتهكم فيها على م قالوا أن بناة الأهرامات من الفضائيين.

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أصدرت الخارجية الفرنسية والخارجية الإيطالية بيان على صفحاتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالدول المحظور سفرها إليهما.

وكانت إسبانيا قبل يومين، قد أعلنت مصر آمنة ونصحت مواطنيها بالسفر إليها وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية الأسبانية

وأعلنت فرنسا وإيطاليا، حظر السفر من 16 دولة إلى أراضيهما بسبب أن هذه الدول مناطق انتشار لفيرس كورونا وهي الكويت وتركيا والبحرين وعمان وقطر وأميريكا وإسرائيل والإمارات ومدغشقر والهند وبنما وبيرو وصربيا وجنوب أفريقيا والجزائر وعُمان.

واشترطت السلطات الفرنسية والإيطالية ضرورة تقديم تحليل PCR يؤكد سلبية الإصابة بفيرس كورونا من مواطني هذه الدول الراغبين في دخول أراضيهما.

كانت أعلنت إسبانيا لمواطنيها عبر الموقع صفحة لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توصيات عامة حول السفر نصحت خلال بعد السفر إلا إلى المناطق ومراكز سياحية محددة.

وجاء من تلك المناطق التي أعلنتها إسبانيا آمنة، القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وساحل البحر الأحمر، وشرم الشيخ.

وأضاف المنشور أنه في ضوء جائحة "COVID-19"، فإن الحكومة المصرية فتحت محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح للسياحة الدولية.

وأشار المنشور إلى أن السلطات المصرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية الدولية ابتداء من 1 يوليو، باشتراطات، منها أنه يتعين على المسافرين القادمين من الدول التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأثرت بشدة بـ COVID-19 تقديم نتائج اختبار PCR قبل 48 ساعة كحد أقصى من الوصول، وتعتبر أسبانيا خارج هذا التصنيف حيث لم تعلنها منظمة الصحة العالمية منطقة إصابة.
مفاجأة.. تغريدة إيلون ماسك بشأن الأهرامات "ساخرة" وتم فهمها بشكل خاطئ
مفاجأة.. تغريدة إيلون ماسك بشأن الأهرامات "ساخرة" وتم فهمها بشكل خاطئ
مفاجأة.. تغريدة إيلون ماسك بشأن الأهرامات "ساخرة" وتم فهمها بشكل خاطئ
مفاجأة.. تغريدة إيلون ماسك بشأن الأهرامات "ساخرة" وتم فهمها بشكل خاطئ

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