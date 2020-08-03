لأول مرة أصالة تخرج عن صمتها وتتحدث عن طلاقها

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خرجت المطربة السورية أصالة عن صمتها، بعد فترة من طلاقها من المخرج طارق العريان، إضافة إلى التغيرات التي طرأت عليها مؤخرًا، لتظهر مدى قوتها وتأقلمها مع الظروف العصيبة لتخرج منها بشكل أو بأخر، وذلك خلال حوار عبر لقاء تليفزيونى جديد لها على شاشة تلفزيون الجديد اللبنانية، وقت زيارتها الأخيرة إلى لبنان.







وأعربت أصالة عن أنها لم تكن تتوقع التغيير الذي طرأ عليها بعد الانفصال، وخاصة اكتشافها لمناطق القوة في شخصيتها حيث قالت فيما معناه أنها لم تدرك مدى قوتها إلا مؤخرًا، وأنها لم تكن تحب وصف الآخرين لها بهذه الكلمة، ووضحت "تعرف إنو بس مؤخرًا أيقنت أننى قوية، كل عمرى بيقولوا عنى قوية وأنا مش حابة هالكلمة تنقال عنى، رفضتها تمامًا، أنا بحس حالى كتكوتة كلى شبر ونص مش معقول كون قوية.. وبعدين أكيد ظالمنى والله أنا كتير طيبة قوية بس طيبة.. إنما بآخر أربع خمس شهور، نعم، أيقنت أننى قوية كتير".





وتابعت حديثها قائلة:"ما أظننى شفت حدا بقوتى، لأننى تجاوزت ظروف ومحن صحية واجتماعية ونفسية مميتة، تجاوزتها كلها بس لأنى قوية، وصرت يمكن أكثر مرة بحب حالى، وبحب شكلى وبحب جسمى، وبحب وشى وبحب شعراتى، بطلت حط عدسات، مافى أى شىء يغلوش على الحقيقة اللى أنا بحبها، لون عينى من جوا، no extensions، شو رأيك إنو كمان مابدى أصبغ وطلعت شيباتى "الشعر الأبيض"، بدى شوف شعراتى، بدى شوف كيف الله راسمهم".





ووضحت أصالة أن سبب زيارتها فى المرة الماضية قبل حوالى شهر للبنان كان بهدف تصوير غلاف ألبومها الخليجى الجديد الذى سيحمل عنوان "لا تستسلم"، وأضافت أصالة عن حياتها بعد الطلاق قائلة:"أنا وحيدة وقطعت عهدًا أمام الله بأن أكود سندًا لنفسي"..









وأشارت المطربة السورية في حديث عن تجاربها الصعبة التي مرت بها خاصة بعد طلاقها الأخير من المخرج طارق العريان، قالت أصالة "أنا ولا مرة انكسرت، أنا يمكن زعلت بس ما انكسرت، أنا بالمرتين، وخاصة المرة الأخيرة كانت خبطتى كانت كتير كتير قوية، إنما خلتنى صير أحلى ما عندى، وما توقعت أكون هيك فى حياتى، من حيث كل شى، كل شئ تقوى كل شئ انثقل مبادئ انثقلت وكل شى صار مضبوط فى مكانو، وشام كذلك مش راح تنكسر عمرها، لأنها مسلحة بكل شئ قوى أمها وعلمها وكفاحها وعيادتها وحب الناس لها وأصدقائها وأصحابها، وكل هذا بيسلح من جوه وما بيكسر".







والجدير بالذكر أن أصالة تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام انفصالها عن زوجها طارق العريان