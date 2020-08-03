المنصورة الجديدة: المدينة من الجيل الرابع وأول مدينة ذكية في الدلتا

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قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن مدينة المنصورة الجديدة من مدن الجيل الرابع، وأول مدينة ذكية في منطقة الدلتا.



وأشار "رجب"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أن مدينة المنصورة تعد حلم كبير لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة لها، لافتا إلى أن المدينة تقع في موقع متميز، وهى مدينة متنوعة، وتعتمد بشكل كامل على أنظمة ذكية للمراقبة.



وأوضح أن مدينة المنصورة الجديدة تتكون من 4 مراحل، وتقع على مساحة 7200 فدان، وبها مناطق سكنية وصناعية، حيث أنها ليست مدينة ساحلية فقط، منوها بأنهم يستهدفون الانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام الجاري.



أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، العديد من الطروحات خلال شهر يوليو الجاري، في وقت واحد، حيث أتاحت الوزارة الحجز في مشاريع مختلفة بكل المدن الجديدة تقريبًا، حيث بدأ الإعلان عن توفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل ضمن 3 مشروعات، ثم اتاحة الفرصة للحصول على قطعة أرض، كما وافقت على تخصيص أراضي للمقابر بعدد من المدن الجديدة.



أولًا.. الوحدات السكنية:



أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية عن حجز 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة، ويستمر التقديم حتى 20 أغسطس المقبل.



سكن مصر.. الأقل سعرًا:



تتواجد شقق سكن مصر في 5 مدن بإجمالي 691 شقة: (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة) كما تتراوح المساحات من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا.



وتبدأ أسعار شقق سكن مصر من 364 ألف وحتى 950 ألف جنيه، ويصل سعر الشقة الـ106 أمتار في المنيا الجديدة لـ364 ألف جنيه، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل لـ676 ألف جنيه، أما في مدينة القاهرة الجديدة وهى الأغلى ضمن هذا المشروع وتتراوح أسعار شقق سكن مصر من 811 ألف جنيه، وحتى 880 ألف جنيه، لكن في مدينتى غرب أسيوط وغرب قنا تبدا الشقق من 368 ألف جنيه، وتصل لـ395 ألف جنيه.



ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).



وبلغ أقل وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة 683 ألف جنيه، وبلغت نسبة الـ20% والتي تسدد منذ أول التقديم وحتى التعاقد 136 ألف جنيه، ويتبقى 546 ألف والذي يمثل 80% من ثمن الوحدة، وبلغ الحد الأدنى للدخل الشهري 6700 جنيه شهريًا، فيما وصل القسط الشهري لـ2659 جنيه.



كما يتضمن طرح الوحدات السكنية شقق مشروع دار مصر، حيث تم طرح وحدات في 4 مدن، هي: (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي 575 وحدة، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترًا.



وتصل الأسعار في مدينة حدائق أكتوبر لـ981 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان لـ610 آلاف للشقق الـ115 مترا، أما في مدينة السادات تصل الشقة لـ680 ألف، ومدينة 15 مايو تصل الشقة الـ130 مترًا لـ831 ألف جنيه.



ويصل مقدم الحجز لشقق دار مصر 60 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

