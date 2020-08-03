"ماضاقت الا ما فرجت" يتصدر تريند تويتر الأول (صورة)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:11 م
ياسمين علي
ياسمين علي
يارا أحمد


تصدرت الفنانة ياسمين علي، تريند موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' وتصدر الكليب المركز الاول في التريندات وتفاعل الجمهور مع الكليب ونال علي إعجابهم .


كليب ماضاقت الا مافرجت من إخراج هنا حافظ، والأغنية من كلمات محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع ياسرماجد.

يذكر أن الفنانة ياسمين علي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان اتخلقنا ضعاف، والأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
ماضاقت الا ما فرجت يتصدر تريند تويتر الأول (صورة)

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