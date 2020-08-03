البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بالختام و"ناسداك" يسجل مستوي قياسي جديد

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات بقيادة قطاع التكنولوجيا وليسجل مؤشر ناسداك مستوي قياسي جديد.









وارتفع سهم "مايكروسوفت" بأكثر من 5 بالمائة بعدما أكدت الشركة أنها تجري محادثات من أجل شراء أعمال تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.





ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على شركة "مايكروسوفت" محاولة شراء أعمال "تيك توك" بالكامل.





ويترقب المستثمرون المحادثات الجارية بشأن حزمة تحفيزية إضافية لدعم الاقتصاد الأمريكي وسط استمرار الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن إعانات البطالة الإضافية والتي انتهت صلاحيتها بنهاية الشهر الماضي.





وكشفت بيانات اقتصادبة عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.





عند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 26664.4 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3294.6 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 10902.8 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.495.