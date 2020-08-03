لامبارد يُلمح إلى رحيل نجم تشيلسي

يدرس فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي، موقف لاعبه ويليان، في ظل الغموض الذي يحيط بموقف اللاعب سواء بالاستمرار أو الرحيل عن البلوز.





وقال لامبارد في تصريحات صحيفة لجريدة "ميرور" البريطانية: "أملك علاقة عظيمة مع ويليان، ولكن في الحقيقة لا أعرف ما هو قراره، إذا حسمت الأمور في الأيام القليلة المقبلة، سيكون ذلك رائعًا بالنسبة لي، أيا كان القرار، بالطبع أنا سعيد مع ويليان، كان رائعًا معي هذا الموسم بأخلاقيات العمل التي قدمها".





وأضاف: "هذا اختياره وأنا أحترمه، خدم ويليان تشيلسي بصورة رائعة، وإذا قرر الرحيل، فسنتحرك نحن أيضًا، وعلينا النظر إلى الأمام".







