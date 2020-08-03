اللبنانية نادين نجيم توجه رسالة لـ"شيرين عبد الوهاب" بعد نجاح تتر "يا بتفكر يا بتحس"

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وجهة الفنانة اللبنانية نادين نجيم، التحية إلى المطربة شيرين عبد الوهاب لأدائها تتر آخر أعمالها الذي عرض في السباق الرمضاني قبل الماضي " يا بتفكر يا بتحس" من مسلسل "خمسة ونص".

وقالت نادين خلال لقائها ببرنامج "أحلى النجوم" المذاع على فضائية "المحور": "كانت إضافة قوية وصوتها حلى التتر"، مشيرًا إلى أن أغنية التتر تحمل الكثير من الرسائل وكانت سبب كبير في نجاح المسلسل وتصدره للمشاهدة في مصر.

وأوضحت أن المسلسل حمل الكثير من الرسائل، وناقش الكثير من قضايا فساد الأدوية في المجتمع اللبناني، وما المطلوب من النائب البرلماني، ومناقشة قضايا عنف المرأة وغيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.

وكانت نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام" عايدت فيها الجمهور بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وظهرت في الصور الى جانب طفليها هافن وجوفاني، فيما علقت قائلة: "كل عام وأنتم بخير.. معايدة من القلب مني ومن هاڤن وجوڤاني".

يذكر أن نادين نسيب،نشرت مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور لها، ظهرت فيها مع أطفالها، وعلقت قائلة"حبي الحقيقي الأبدي سلاحي وقوتي".

كانت آخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل "خمسة ونصف"، عرض فى شهر رمضان الماضى،و من بطولة والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

مسلسل “خمسة ونص” يشارك فيه إلى جانب قصي، نادين ومعتصم نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل فتغنيها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

انتقدت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ أزمة الدولار والأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وعلقت نادين عبر حسابها الخاص بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر: "يا ريتكم أخدتو ٢٠٪ من حساباتنا ولا عملته كل هل عذاب فينا ! Haircut in a smart way !.

وأضافت: الدولار طلوع ما في كهرباء والليرة بتسوى صارت قشرة بصلة بتصرف الشك الدولار بياخدو منك ٦٠% من قيمته هيدا اسمه indirect haircut ! شكرًا لكم البلد أفلس وبعد يلي جايي اتعس".