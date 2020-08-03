رئيس جامعة القاهرة: كورونا تجربة صعبة.. ووضعنا دليلا للعزل المنزلي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:21 م
الدكتور محمد عثمان الخشت
الدكتور محمد عثمان الخشت
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن تجربة فيروس كورونا تجربة صعبة على العالم، مشيرا إلى أنه حتى شهر ديسمبر لم يكن أحد منتبه للأمر.

وأشار "الخشت"، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أن الجامعة بدأت تعد خطة لمواجهة جائحة كورونا منذ شهر ديسمبر، منوها بأنهم أعلنوا تطبيق الخطة اعتبارا من 28 يناير، مضيفا أن الله وضع أسباب للشفاء والمرض، ويجب الأخذ بها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنهم أطلقوا دليل توعوي عن العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، وتم توزيعه على كل كليات الجامعة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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