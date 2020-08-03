جعجع: لن يستقيم الوضع في لبنان والسبب "حزب الله" و"التيار الحر"

وقال جعجع في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أحيي الوزير حتي على شفافيته وصدقه واستقامته، لأنه نادرا ما رأينا في لبنان وزيرا يستقيل انطلاقا من قناعاته، بل رأينا عكس ذلك تماما لجهة السعي المستميت من أجل التوزر ولو خلافا لكل قناعاتهم، ولكل ما صرحوا ونادوا به سابقا"، حسبما أوردت "شبكة "روسيا اليوم".