رجل غاضب كاد يقتل زوجته في الجزائر لسبب لا يخطر على البال!

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
الفجر
ألقي القبض على رجل عمره 54 عاما في ولاية بسكرة بالجزائر، صب البنزين على زوجته وأضرم النار فيها، بسبب رغبتها في زيارة أهلها.

وأكد الأبناء، تعرض أمهم البالغة من العمر 51 سنة للاعتداء، ومحاولة القتل من والدهم الذي كان في حالة غضب وثورة هستيرية، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وفي المستشفى صرحت المرأة بأنّ الفاعل هو زوجها، الذي سكب عليها مادة البنزين، وأضرم النار فيها، ما تسبب لها في حروق خطيرة في كامل جسدها، من الدرجتين الثانية والثالثة.

وفورا تنقلت الشرطة إلى مسكن المشتبه فيه، لكنه لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة، وبتكثيف علميات البحث والتحري، تبين أنّ للمتورط مسكنا ثانيا، ليتم الترصد له وتوقيفه، ثم تحويله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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