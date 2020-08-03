فوائد تناول الألبان ومنتجاتها على صحة جسمك

وجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح بأهمية تناول الألبان ومنتجاتها الخالية من الدسم أو قليلة الدسم قدر المستطاع بجانب كل الوجبات الأساسية ونوهت الوزارة أن الجبن القريش والجبن الأبيض قليل الملح أفضل من الجبن المُصنع.





وتستعرض بوابة "الفجر" أهمية تناول مُنتجات الألبان في النقاط التالية:





1- تعتبر منتجات الألبان مصادر غنية بالبروتين والكالسيوم.





2- الكالسيوم الذي يوجد في منتجات الألبان يساهم بوجه أساسي في الحفاظ على عظامنا قوية وهوهام وجيد لنا خاصة وأن أجسامنا تمتصه بطريقة سهلة وسريعة.





3- منتجات الألبان هامة جدًا في فترة الحمل حيث أن الكالسيوم يساهم بشكل أساسي في نمو صحيح لعظام طفلك الذي لم يولد.





4- يُعتبر الحليب ومنتجات الألبان جزء مهم من النظام الغذائي للطفل لأنها مصدر جيد للطاقة والبروتين، وتضم مجموعة ضخمة من الفيتامينات والمعادن إلى جانب أنها غنية بالكالسيوم، الذي يحتاج الأطفال إليه في مرحلة النمو والشباب لبناء عظام وأسنان صحية وقوية.





5- يُعتبرالحليب ومنتجات الألبان أطعمة ممتازة كمصادر للعناصر الغذائية الهامة، لذلك ينصح الأطباء بألا تقتطعهم من نظامك أو نظام طفلك الغذائي دون استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية أولًا.





6- تشتمل بعض منتجات الألبان على مستويات ممتازةٍ من الكالسيوم والبروتين، وعلى وجه الخصوص الحليب قليل الدسم والزبادي والجبن، مما يزيد من كثافة العظام وسمكها بشكل كبير.





7- يتم تدعيم الحليب الصناعي بفيتامين " د" وهو فيتامين هام جدًا لصحة العظام حيث يؤدي دوره في إمتصاص الكالسيوم، ويؤدي دور في تقليل خطر الإصابة بأمراض السرطانات.





8- وجد الباحثون أن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان قليلة الدسم له إرتباط بإنخفاض ضغط الدم، ورجحوا أن ذلك له علاقة بالبروتينات الموجودة في منتجات الألبان قليلة الدسم والتي قد يكون لها نفس التأثيرات للأدوية الخاصة بخفض ضغط الدم المرتفع.





9- استنتج الباحثون من خلال كثير من الدراسات والأبحاث أن الذين تناولوا منتجات الألبان كانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، وهي عبارة عن مجموعة من الأعراض التي ترفع من خطر تطوير مرض السكري وأمراض القلب وغيرها.



