انبي يحسم موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

نفى نادي إنبي، التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بسبب ابتعاد اللاعب عن مستواه خلال الفترة الأخيرة.





وأشار حلمي طولان المدير الفني لإنبي، في تصريحات صحفية انه لا يرحب بعودة اللاعب من جديد للفريق البترولي، مؤكدًا عدم احتياجه لخدماته في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم.





يذكر أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، قد قرر العفو عن صالح جمعة من خلال مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق، ومن جانبه تعهد اللاعب بالالتزام خلال المرحلة المقبلة.



