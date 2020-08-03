انبي يحسم موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نفى نادي إنبي،  التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بسبب ابتعاد اللاعب عن مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وأشار حلمي طولان المدير الفني لإنبي، في تصريحات صحفية انه لا يرحب بعودة اللاعب من جديد للفريق البترولي، مؤكدًا عدم احتياجه لخدماته في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم.

يذكر أن  السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، قد قرر العفو عن صالح جمعة من خلال مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق، ومن جانبه تعهد اللاعب بالالتزام خلال المرحلة المقبلة.

ويتواجد الفريق البترولي في المركز السابع بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة بعد خوض 18 لقاء.

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