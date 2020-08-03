أمانة جدة تعتذر لمواطن فقد عددا من أفراد أسرته بحادثة مرورية

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات حادثة ارتطام مركبة كانت تقودها سيدة برفقة ابنتها بأسوار أحد المنازل بجدة ما أدى إلى وفاتهما.