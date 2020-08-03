أمانة جدة تعتذر لمواطن فقد عددا من أفراد أسرته بحادثة مرورية
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:56 م
الفجر السعودي
أعلنت أمانة محافظة جدة أنها فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات حادثة ارتطام مركبة كانت تقودها سيدة برفقة ابنتها بأسوار أحد المنازل بجدة ما أدى إلى وفاتهما.
وأكدت «الأمانة» اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبدية أسفها للحادثة المؤلمة، داعية الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته وأن يشفي المصابين، حسبما أوردت صحيفة "عكاظ".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لمواطن يوضح فيه كيف تعرضت مركبة أسرته لحادثة الارتطام ما أدى لوفاة زوجته وابنته ونقل ابنه لأحد المستشفيات، مطالباً بمحاسبة المتسببين بالحادثة.