أمانة جدة تعتذر لمواطن فقد عددا من أفراد أسرته بحادثة مرورية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت أمانة محافظة جدة أنها فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات حادثة ارتطام مركبة كانت تقودها سيدة برفقة ابنتها بأسوار أحد المنازل بجدة ما أدى إلى وفاتهما.

وأكدت «الأمانة» اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبدية أسفها للحادثة المؤلمة، داعية الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته وأن يشفي المصابين، حسبما أوردت صحيفة "عكاظ".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لمواطن يوضح فيه كيف تعرضت مركبة أسرته لحادثة الارتطام ما أدى لوفاة زوجته وابنته ونقل ابنه لأحد المستشفيات، مطالباً بمحاسبة المتسببين بالحادثة.

أخبار تهمك

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 12 ساعة

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 10 ساعات

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 7 ساعات

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

"صيادلة أسيوط" تعلق على مقترح تحويلهم إلى أطباء بشريين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 25 دقيقة

وادي دجلة يصدم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي المعار يتحفظ على العودة من جديد

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 م

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

06:20 م

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

08:30 م

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

05:03 م

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا