إصابة كبير موظفي الرئيس البرازيلي بـ"كوفيد - 19"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:52 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أعلن مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم، أنه ثبتت إصابة كبير موظفي الرئيس الجنرال والتر سوزا براجا نيتو بكوفيد-19، ليصبح بذلك سابع مسؤول بارز في البلاد يصاب بالمرض.

وأضاف المكتب أن براجا نيتو في حالة جيدة ولا يعاني من أعراض المرض وسيبقى في العزل لحين إجراء فحص جديد وتقييم حالته وسيواصل العمل عن بعد.

وفي الأسبوع الماضي، ثبتت إصابة زوجة الرئيس وأحد وزرائه بالمرض، بعدما كان الرئيس نفسه قد أصيب بالمرض وتعافى منه.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة ضمن قائمة أكثر بلدان العالم تضررا بفيروس كورونا.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من مليونين و730 ألف حالة إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة وبلغ عدد حالات الوفاة 94104.

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