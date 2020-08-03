"خمس أطباء أكدوا إصابتي" ممثلة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت الممثلة السورية ​أمل عرفة​ إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر منشور شاركته مع متابعيها على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.







وعلقت أمل قائلة:" خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي (بكوروناية بنت حلال)، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عاديرغم انو الألم كافر".



وتابعت الممثلة الشهيرة قائلة: "أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير، الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريباً كانو بارفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى.. كورونا سنصاب به جميعاً، انتبهوا عالكبار بالعمر.. انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار، بعد أيام رح اتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير.



واردفت "عرفة" قائلة: "استمعتوا، كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس، وهي قناعتي قبل الكورونا، ألف سلامة ​سوريا​، شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه منع الفايروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان".





والجدير بالذكر أن أمل ممثلة ومطربة سورية، ابنة الملحن سهيل عرفة، ولدت في مدينة دمشق تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق و هي عضو في "نقابة الفنانين السوريون" منذ عام 1991 .