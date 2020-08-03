وكالة: الطيران السوري يدمر مستودعا ضخما لذخيرة "النصرة" بريف إدلب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
وكالات
دمرت طائرات حربية سورية مستودعا ضخما للذخيرة لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب شمال غربي البلاد، وتسبب ذلك بانفجارات متتالية سمع دويها حتى على أطراف مدينة حلب.

وذكر مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، أن الغارة الجوية السورية استهدفت أحد أكبر مستودعات "تحرير الشام" /"النصرة" سابقا/ للذخيرة والسلاح، في محيط مدينة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن تدمير المستودع بشكل كامل.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله إن "عملية الاستهداف أتت بعد رصد طائرات الاستطلاع أحد المواقع المعادية، والذي تبين أنه يستخدم من قبل المجموعات المسلحة كمستودع لتخزين الأسلحة والذخيرة، كما لوحظ وجود آليات بجانب المستودع تقوم بعملية النقل والتفريغ".

وأوضح المصدر أن هذا الرصد استدعى تدخلا سريعا من قبل الطيران الحربي عبر سلسلة من الغارات التي استهدفت الموقع وأسفرت عن تدميره.

وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا كانوا موجودين على مقربة من المكان المستهدف.

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