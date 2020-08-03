وكيل "صحة الغربية" يتفقد مستشفى كفر الزيات بعد إنهاء العمل به كعزل صحي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:51 م
الجولة
الجولة
أيمن يحيي
قام الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية بتفقد مستشفى العزل بكفرالزيات يرافقه الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات والدكتورة هيام أبو حمر مديرة إدارة الطب العلاجى.

وتفقد الأعمال والخطط الموضوعة من قبل إدارة المستشفى بقيادة الدكتور وليد الصياد مدير المستشفى لعودة العمل للمستشفي كما كانت قبل أزمة كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية انه سوف يتم عودة العمل بالمستشفى تدريجيا من خلال عودة الحضانات والطوارئ ونقل أقسام الغسيل الكلوي من مستشفى ابيار إلى مستشفى كفرالزيات العام إلى جانب الإبقاء على بعض الأقسام التي تحتاج لذلك بمستشفى ابيار لحين انتهاء أعمال النقل.

وأشار وكيل صحة الغربية إلى أنه تم تخصيص قسم خاص بالكورونا بالمستشفى يضم ٥٠ سرير للحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى وكذلك ١٣ سرير عناية مركزة للحالات المصابة بالكورونا والتي تحتاج لدخول العناية هذا بجانب وجود ١٣ سرير عناية مركزة للحالات المرضية الاخري.

وتم تفويض إدارة المستشفى في متابعة وإجراءات أعمال النقل وعودة أقسامها المختلفة مرة أخرى. 

وأشار الدكتور وليد الصياد مدير مستشفى كفرالزيات العام إلى أنه تم وضع خطة تدريجية لعودة عمل المستشفى بكامل طاقتها كي تقدم خدماتها لكل المرضى.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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