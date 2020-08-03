فيتنام تحدد الوقت "الحاسم" لاحتواء فيروس كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلن رئيس وزراء فيتنام نغوين شوان فوك، أن بلاده في خضم مكافحة "حاسمة" لفيروس كورونا، وتركز على مدينة دانانغ حيث ظهرت إصابات في 4 مصانع إجمالي قوة العمل فيها 3700 فرد.

ونقل التلفزيون الفيتنامي الرسمي عن رئيس الوزراء قوله اليوم الاثنين: "علينا أن نحشد كل قوانا لتطويق جميع مراكز الإصابة المعروفة، وخاصة تلك الموجودة في دانانغ".

وأضاف خلال اجتماع مع مسؤولين في الحكومة، أن "أوائل أغسطس المقبل سيحل الوقت الحاسم الذي يتم في غضونه منع الفيروس من الانتشار على نطاق واسع".

وأعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الاثنين تسجيل 22 حالة إصابة بكورونا مرتبطة بدانانغ بوسط فيتنام، والتي سجلت فيها في 25 يوليو أول حالة عدوى محلية منذ 100 يوم، قبل أن تتحول إلى أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن فيتنام سجلت 642 إصابة بالفيروس منذ يناير الماضي، و6 وفيات.

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